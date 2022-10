Maar eerst naar Antwerpen. De opening van haar museum was wereldnieuws en sindsdien is ze niet uit de media te branden. De Tongerse Carmen Willems kan met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen concurreren met het Rijksmuseum in Amsterdam, het Prado in Madrid en het Louvre in Parijs. In Limburg kennen we haar al langer als de directeur die het Gallo-Romeins Museum in Tongeren op de kaart zette. In Antwerpen leerden ze haar vijf jaar geleden kennen, toen ze directeur werd midden in een immense verbouwing die uiteindelijk 11 jaar duurde. En nu doet ze dus haar entree op het internationaal niveau. Afgelopen weekend liep het storm voor de heropening van het KMSKA. De recensies, tot in de New York Times, waren overweldigend. En wat opvalt, ook veel Limburgers vinden de weg naar Antwerpen