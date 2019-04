Internationale belangstelling voor expo rond Pieter Bruegel de Oude in Bokrijk

De Amerikaanse band Sun Kil Moon, met frontman Mark Kozelek, heeft een song geschreven over Genk. Afgelopen zomer was de Amerikaanse act een van de headliners van het Absolutely Free Festival in Genk, en daar deed de muzikant blijkbaar de nodige inspiratie op. In de splinternieuwe nummer ‘I’m not laughing at you’ (van het nieuwe Sun Kil Moon-album ‘I also want to die in New Orleans’) heeft Mark Kozelek het uitvoerig over Genk en de ervaringen die hij in de mijngemeente opdeed. In augustus 2018 zakte de Amerikaan naar Limburg af voor een exclusief concert op het Absolutely Free Festival. Kozelek en de bandleden van Sun Kil Moon verbleven een halve week in Genk. In alle intimiteit werd er door de Amerikaanse band een aantal dagen gerepeteerd in het plaatselijke jeugdcentrum Rondpunt 26, en uiteindelijk was het exclusieve concert op AFF een van de hoogtepunten van het festival. Genkse barbecuestokjes Mark Kozelek vertelt in de nieuwe song onder meer over de ontmoeting met een Roemeense bediende in het Carbon-hotel. Maar de veellagige zanger laat evenzeer politieke materie aan bod komen in het maar liefst 11 minuten durende nummer. En blijkbaar, als we de nieuwe song mogen geloven, bevielen ook de bekende Genkse barbecuestokjes Kozelek erg. Blauwe Telecaster Trouwens, zo blijkt uit een passage in de song, ook op de uitzonderlijk mooie blauwe Telecaster-gitaar van festivalorganisator Lennart Janssen had de Amerikaan een oogje. Die gitaar mocht de frontman lenen voor het concert, en achteraf wilde hij hem maar wat graag overkopen. Maar dat bleek niet mogelijk, zo vertelt Kozelek in ‘I’m not laughing at you’. De gitaar was een erfstuk van Janssens overleden vader, en daar kon de Genkenaar begrijpelijk moeilijk afscheid van nemen. Beluister hier de 11 min durende ode aan Genk van Sun Kil Moon: