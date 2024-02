Internationale beurs Whiskey Wonderland in Kinrooi promoot Ierse whiskeys

- Het golfterrein in Hasselt organiseert geen boomplantactie op hun terreinen. De politie zet extra patrouilles in na een valse flyercampagne in de buurt.- Sinds gisterennamiddag blokkeren boeren de in- en uitgang van het distributiecentrum van supermarktketen Aldi op het industrieterrein in Heusden-Zolder.- De Vlaamse regering maakt geen beloftes, maar organiseert onder druk structureel overleg met de landbouwers.- Er is een aannemer aangesteld voor de bouw van de nieuwe brug over de Maas in Maaseik.- En trainer Wouter Vrancken was bijzonder ontgoocheld over het gebrek aan vuur bij zijn spelers afgelopen woensdag. Racing Genk ontvangt morgen competitieleider Union.