Internationale bloggers moeten Limburgs design in de kijker zetten

Millionaire is klaar om Europa te veroveren. De band rond Zonhovenaar Tim Vanhamel bracht dit jaar na 12 jaar stilte een nieuwe plaat uit en speelt in België voor uitverkochte zalen. Ook in Nederland, Frankrijk en Duitsland krijgt Millionaire veel lof. Gisteren speelden Tim Vanhamel en co een thuismatch in een uitverkochte Muziekodroom in Hasselt.