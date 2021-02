In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangen medewerkers een nest jonge eekhoorntjes op. Het eerste nest van het jaar. De eekhoorns zijn er vroeg bij. “Jonge haasjes werden dit jaar al enkele keren binnengebracht. Ook jonge eekhoorntjes zijn er elk jaar al erg vroeg bij. Maar zo vroeg als dit jaar kregen we ze nog nooit binnen,” klinkt het. Wandelaars vonden in Oudsbergen een uit de boom gevallen nest, met daarin 2 kleine, net geboren eekhoorntjes. In de omgeving was nergens een volwassen dier te zien, dus het was duidelijk dat hulp nodig was. Niet veel later kwam er nog een nest van 5 eekhoorns binnen. De diertjes hebben speciale zorgen nodig. Ze krijgen speciale melk en worden met de hand gevoederd door de medewerkers van het Natuurhulpcentrum. “Zulke jonge diertjes opvangen is erg moeilijk, en de afloop valt nooit te voorspellen, maar onze medewerkers van de Intensive Care-afdeling doen er alles aan om de dieren groot te brengen.”