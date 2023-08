Internationale tennistalent te bewonderen op Young Champions Cup

Racing Genk komt zondag al opnieuw in actie op het veld van Cercle Brugge en in Sint-Truiden is het aftellen naar de komst van Anderlecht. De Kanaries begonnen uitstekend aan het nieuwe seizoen. Eerst werd Standard geklopt op Stayen, vorige week won STVV in Kortrijk. Het vertrouwen is aanwezig voor de komst van paars-wit maar het besef dat het succes pril is, is ook aanwezig.