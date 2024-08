door Roos Rutten

In Peer vindt dit weekend de 3-Nations Cup van BMX plaats. Dat is een internationale wedstrijd met manches in België, Nederland en Duitsland. Er worden vandaag 600 deelnemers verwacht uit de drie landen, morgen zullen er ongeveer 700 BMXers komen vanover de hele wereld. De BMX club in Peer is blij dat de wedstrijd op hun parcours gereden wordt, al hopen ze tegen volgend jaar hun volledige parcours te kunnen vernieuwen.