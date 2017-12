Interpol gevraagd om dood van model uit Maaseik te onderzoeken

Een beloftevol fotomodel uit Peer is op een tragische manier om het leven gekomen in Maleisië. Volgens de lokale politie is de 19-jarige Ivana Smit overleden na een val van een balkon in Kuala Lumpur. De jonge vrouw met een Belgisch-Nederlandse nationaliteit zou vanop de twintigste verdieping van haar appartement naar beneden gevallen zijn. Maar haar vader vermoedt dat ze van het balkon is gegooid.