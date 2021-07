Inwoners Herbricht geëvacueerd nadat Maas buiten zijn oevers treedt

door Dirk Billion

De Maas is in Lanaken buiten zijn oevers getreden. Het gehucht Herbricht wordt geëvacueerd. Het is van 1980 geleden dat het water in de Maas in de zomer nog zo hoog stond. Het is afwachten tot middernacht of ook Uikoven bij Maasmechelen in de gevaarzone komt. De neerslag uit de Ardennen passeert via de Maas de gemeenten Lanaken en Maasmechelen. In Luik is de Maas ook buiten de oevers getreden, daar lopen huizen onder. De verbredingswerken rond de Maas in Limburg voorkomen vandaag een drama. Het water vindt zijn weg in de natuur.