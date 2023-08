door Thibaut Willems

In Tongeren gaat vanavond de voorstelling Altijd Kerstmis in première. Laat u niet misleiden door de titel, dit is geen kerstvoorstelling. Het is een samenwerking tussen theatergezelschap Het Gevolg en 15 Tongenaren uit de sociale woonwijk Paspoel. Samen brengen ze hartverwarmende verhalen en ervaringen op de planken.