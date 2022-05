Jo Brouns is de hoop van cd&v in bange dagen. Van Brouns wordt verwacht dat hij, nu hij minister wordt in de Vlaamse regering de partij een nieuw élan geeft. En dan vooral als minister van Landbouw, want hij krijgt het stikstofdossier op zijn bord. Het akkoord daarover in de Vlaamse regering zorgt voor veel wrevel bij de boeren. De zaak komt na het openbaar onderzoek terug op de regeringstafel, zegt Brouns. Hij stuurt aan op aanpassingen en een tegemoetkoming aan de boeren. "We willen een eerlijk en correct akkoord", zegt de Kinrooienaar daarover.