KS Vriendenkring gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Eerste Aanleg. Op 7 december wees de rechter de eis van de mijnwerkers af om geen belastingen te moeten betalen op het achterstallige pensioensupplement dat ze uitbetaald kregen. De overgrote meerderheid van de meer dan 5.000 leden van KS Vriendenkring vindt dat er beroep moet aangetekend worden. 30 jaar lang werden de pensioenen van circa 9.000 mijnwerkers fout berekend. De fout werd in 2020 rechtgezet, maar er is maar voor 10 jaar aan achterstallig pensioen uitbetaald. "We hebben nog recht op de andere 20 jaar pensioengeld dat ons toekomt", is te horen. De roep om opnieuw actie te gaan voeren klinkt bij de mijnwerkers luider en luider.