Is het einde van het snoepwinkeltje in zicht?

Dinsdag opent Floralux een gigantisch tuincentrum in Ham. De nieuwbouw op de site van het vroegere 't Serreke is goed voor 30 nieuwe jobs. De opening is door het winterse weer een maand later dan voorzien. Momenteel wordt met man en macht gewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening. TV Limburg kreeg vanochtend al een exclusieve rondleiding.