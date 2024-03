De politie LRH heeft vorige week ruim 245 pakjes met rookwaren en cosmeticaproducten gevonden in een voertuig dat aan een winkel in Hasselt geparkeerd stond. De winkeldief was even daarvoor te voet gevlucht nadat hij betrapt werd. De politie kon hem een paar dagen later inrekenen in Leuven. Vorige week dinsdag kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad de melding van een winkeldiefstal binnen op de Stevoortse kiezel in Hasselt. Het alerte winkelpersoneel had de dader op heterdaad betrapt, waarna hij te voet wegvluchtte. Op de parking troffen de politieploegen in een niet-afgesloten voertuig meerdere zakken aan. Daarin zaten onder andere ruim 245 verpakkingen met rookwaren en cosmeticaproducten. Ze werden vermoedelijk gestolen in een andere winkel van dezelfde keten. De verdachte werd donderdag in Leuven onderschept door de politie en overgebracht naar het commissariaat in Hasselt voor verhoor. De 43-jarige man uit Hasselt wordt via snelrecht gedagvaard en moet binnenkort al voor de rechtbank verschijnen. De gestolen goederen werden teruggegeven aan de winkel.