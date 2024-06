En we blijven in de Italiaanse sfeer, want vanavond komt de huidig Europees kampioen voor het eerst in actie op het EK Voetbal. In Maasmechelen, waar veel Italiaanse supporters wonen, verzamelen veel fans traditioneel in de café's om samen naar de match te kijken. Daar horen uiteraard veel vlaggen, bier en lekker eten bij. Om negen uur speelt Italië tegen Albanië, en de Limburgse Italianen, die hopen natuurlijk dat ze hun Europese titel kunnen verlengen.