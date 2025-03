Italiaanse documentairemaker geïnteresseerd in Italo-Limburgse cultuur

Het is feest bij TV Limburg. Zo dadelijk opent Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter onze gloednieuwe Corda Studio's. De minister is eerst onze studiogast. Welkom mevrouw de minister. Na het nieuws is er een live uitzending over de officiële opening. Maar het feest is nu al in volle gang hiernaast in Corda Studio 3. We gaan eens even meekijken bij Veerle.