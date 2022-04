Italiëreis kent ongezien aantal deelnemers

door Luc Moons

Na een afwezigheid van twee jaar, is de Romereis terug. Het is een traditie tijdens de paasvakantie, een hoogtepunt voor vele laatstejaars, ter afsluiting van hun secundair onderwijs - voor ze naar de universiteit of de hogeschool gaan. Vele jongeren hebben die onvergetelijke herinnering moeten missen. Door corona was het voor de scholen onmogelijk om de groepsreizen naar Italië veilig te organiseren. Maar vanaf dit jaar trekken de Limburgse scholen weer massaal naar Italië met hun leerlingen. Het Spectrumcollege in Lummen is met een grote delegatie van liefst 101 jongeren op Romereis. Het Sint-Jan Berchmanscollege in Zonhoven is met 94 zesdejaars in Italië. Het weer is ok en de sfeer zit goed.