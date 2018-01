"Als we dit seizoen niet promoveren naar de eerste klasse B, dan krijgen we het financieel zeer moeilijk." Dat vertelde voorzitter van Lommel SK Paul Kerkhofs gisteravond in TVL Sportcafé. Lommel staat aan de leiding in de eerste amateurliga. Intussen maakt het clubbestuur al plannen voor volgend seizoen, plannen die zo goed als zeker in het water zullen vallen als de promotie niet gehaald wordt, aldus Kerkhofs.