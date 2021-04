Het nieuws over de das die deze week vermoedelijk werd doodgeknuppeld in Alken zorgt nog altijd voor heel wat verontwaardiging bij de mensen. De autopsie van gisteren heeft uitgewezen dat het dier zeker niet is gestorven aan de gevolgen van een verkeersongeluk. De das is aan een opmars bezig in Limburg, maar je komt hem maar zelden tegen. Onbekend is onbemind. Maar niet voor bioloog en dassenkenner Frederik Thoelen die er tijdens vele uren observaties in slaagde om unieke beelden te maken van misschien wel één van de meest fascinerende dieren in de Limburgse natuur.