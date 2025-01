Wielrenner Ben Hermans is gestopt met koersen. De nu 38-jarige Diepenbekenaar reed in totaal 16 seizoenen mee in het profpeloton en behaalde in totaal 19 individuele zeges en 3 overwinningen in een ploegentijdrit. Hij reed bij topteams zoals Radioshack, BMC, Israel en Cofidis. En in 2020 was hij op zijn 34ste nog de oudste tourdebutant. Nu is het tijd voor wat anders, zegt hij in een interview met TV Limburg.