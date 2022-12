In het onderzoek naar Ken Moons, de man die begin deze week dood werd teruggevonden in een veld in Tongeren, is een verdachte gearresteerd. Het gaat om een 48-jarige jager uit de Antwerpse Kempen. Volgens hem gaat het om een jachtongeval en had hij niet de intentie om te doden. De onderzoeksrechter besliste om de veertiger aan te houden voor doodslag. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.