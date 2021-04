Jager knuppelt das neer in Alken: als hij in verdenking wordt gesteld, is hij ook zijn jachtvergunning kwijt

- Het aantal gevaccineerden verdubbelt op twee weken tijd. De tijdelijke leeftijdsbeperkingen voor het AstraZeneca vaccin zorgen niet voor vertraging in de vaccinatiecampagne. In vier Limburgse gemeenten is nu 1 op 5 inwoners minstens één keer gevaccineerd.- Er is enorm veel opschudding ontstaan over beelden van een jager die in Alken een das neerknuppelt. Het beschermde dier werd voor dood achtergelaten maar overleefde uiteindelijk toch en vecht in het Natuurhulpcentrum voor zijn leven. De man die de dader op heterdaad betrapte, getuigt voor onze camera. De jager ontkent de feiten- Bij Punch Powertrain in Sint-Truiden staan opnieuw 245 jobs op de tocht.- Wat is er mis met het Limburggevoel? De burgemeesters van de kleine gemeenten Ham en Gingelom pleiten voor het behoud van Limburg als één regio. - En de verkoop van vintage spullen boomt. In Houthalen bereidt Itemz zich in volle coronacrisis voor op een uitbreiding.