Jager ontdekt groot hoornaarsnest in Bilzen

door Geert Kusters

Dit is de ideale periode van het jaar om nesten van de Aziatische hoornaar te spotten en te verdelgen. Dat laten de imkersverenigingen weten. Doorheen het jaar zitten de nesten vaak verborgen in het dichte bladerdek van de bomen, maar met het vallen van de bladeren worden ze zichtbaar. En over een maand zijn alle koninginnen uitgevlogen en hebben ze zich verstopt om in winterslaap te gaan. De imkers roepen mensen dan ook op om nu uit te kijken naar nesten tijdens het wandelen, of thuis in de buurt. Want elk nest dat vernietigd kan worden, voorkomt zo'n 20 nieuwe nesten volgend jaar. Wij gingen vandaag in Bilzen kijken, hoe zo een nest verwijderd wordt.