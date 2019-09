Jagers reageren: "Wij zijn verbonden aan wettelijk kader"

En we sluiten het nieuws af met de BoslandTrail. Dat is een beetje de Limburgse versie van de bekende dodentocht in en rond het Antwerpse Bornem. De BoslandTrail werd dit weekend voor de tweede keer georganiseerd en was opnieuw een groot succes. Opnieuw trokken zo'n 3000 deelnemers hun beste wandelschoenen aan voor een tocht van 50 of 100 kilometer door de Limburgse natuur.