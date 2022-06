STVV is gisteren al begonnen aan z’n oefencampagne. En traditioneel is de eerste oefenpot er eentje tegen Zepperen-Brustem. En tegen de eersteprovincialer kwamen de Kanaries niet verder dan een 2-2 gelijkspel. En dat in extremis dankzij een treffer van Kagawa in blessuretijd. De kanaries waren wel zeker niet op volle sterkte met enkele blessures en ziektes. En ook het zware trainingsschema van Bernd Hollerbach eist z’n tol. De Duitse coach wil z’n spelers dan ook fysiek top hebben tegen de start van de competitie.