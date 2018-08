Japanners willen dat STVV over drie jaar veste stek in top 6 heeft

Vanavond om kwart over acht neemt Racing Genk het op tegen het Poolse Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League. Genk verdedigt in Polen een 2-0-voorsprong die het vorige week afdwong in de Luminus Arena. Als Genk daarin slaagt, dan plaatst het zich voor de play-offs, de laatste hindernis richting poulefase van de Europa League. Volg de match hier live. De uitzending start om 20u10 met livecommentaar van sportjournalist Niels Christiaens en Jacky Mathijssen.