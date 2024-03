De inmiddels bekende kat Luna uit Dilsen-Stokkem is gered. Eindelijk, want de wanhoop begon bij de baasjes toe te slaan. Gisteren zag u nog op TV Limburg hoe een boomklimmer een poging ondernam om de poes te redden. Na een reddingspoging van de brandweer was de kat ook hem te slim af. Vandaag heeft een andere boomklimmer een nieuwe poging ondernomen. De waaghals werkte met een headset, zodat hij niet moest roepen naar de omstaanders beneden. Ook door hem liet de kat zich niet makkelijk vangen. Uiteindelijk is het dan toch gelukt en is ze veilig uit de boom gehaald. Luna was sinds zaterdag van huis weg.