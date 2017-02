Japanse Tuin viert 25-jarig bestaan

Het gratis stadsfestival Genk on stage pakt uit met haar eerste naam. Milow sluit de Main Stage af op zondagavond 25 juni. Genk on stage vindt dit jaar plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni. De eerste podiumplaats voor Genk on stage is ingevuld. “We zijn heel blij dat we meteen met een klinkende naam als Milow kunnen uitpakken,” zegt schepen van evenementen Lotte Trippaers. “Na zijn optreden op ons festival in 2012 weten we dat hij garant staat voor een massale opkomst.” Die passage vijf jaar geleden ging inderdaad niet onopgemerkt voorbij. Het Genkse Stadsplein moest toen afgesloten worden door de grote publieksopkomst. Nieuwe muzikale koersMilow vaart op zijn vijfde album ‘Modern Heart’ een gloednieuwe muzikale koers. Hij voegde elementen van alternatieve R&B- en hiphopbeats toe aan zijn bekende akoestische nummers. Slechts vier maanden had hij nodig om meer dan 25 miljoen streams te vergaren voor de eerste hitsingle uit dat album, ‘Howling At The Moon’. Dat nummer, maar uiteraard ook zijn eerdere internationaal bekende singles ‘Ayo Technology’ en ‘You Don’t Know’ passeren de revue tijdens de show.