"Wij moeten Europa in. Maar eerst moeten we op korte termijn een goed team bouwen. Daarna zullen we voor de prijzen spelen." Thorsten Fink legt de lat hoog voor zichzelf en zijn nieuwe club Racing Genk. Na een topseizoen bij STVV wordt hij weggeplukt door Genk als vervanger voor Wouter Vrancken. Een gevoelige transfer maar het was geen moeilijke keuze, zegt Fink. "Alles is aanwezig in deze club." Fink verwees ook naar het mijnwerkersverleden van zijn vader waardoor hij naar eigen zeggen een band heeft met Genk.