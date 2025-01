Jarno Widar uit Wellen verkozen tot Belofte van het Jaar.

Voetbal Vlaanderen heeft beslist dat er geen amateurvoetbal wordt gespeeld dit weekend. Ook in het jeugdvoetbal gaan de wedstrijden niet door. Enkel in eerste klasse A en B, én in eerste nationale wordt er gespeeld. Enkel Lommel-Francs Borains in 1B en Belisia-OHL B in eerste nationale worden niet gespeeld. En zo is Racing Genk-Oud Heverlee Leuvende enige wedstrijd op Limburgse bodem dit weekend. De competitieleider begon het jaar met een bekerzege tegen STVV en wil die vorm aanhouden. Ook morgen tegen Leuven en woensdag in Brugge voor de beker zal dat met Mike Penders onder de lat zijn.