Motorcrosser Liam Everts heeft een nekwervelbreuk opgelopen tijdens een val in de Grote Prijs van China. Everts kwam in de MX2-klasse in botsing met Lucas Coenen. De Lummenaar kwam onder zijn motor terecht en kon een tijd lang niet bewegen. Zijn vader, Stefan Everts, is erg aangedaan door het voorval. Ondertussen gaat het terug beter met Everts en heeft hij terug gevoel in zijn ledematen. Omdat overvliegen naar ons land te gevaarlijk is, zal Everts in China geopereerd worden.