Ook in Hasselt tellen ze uiteraard af naar de topper van morgen. Vol vertrouwen. Sporting Hasselt pakte op de vorige speeldag namelijk de leidersplaats weer over van Belisia na een late goal van Nicolas Orye in de derby tegen Tongeren. Maar de Spor is ook op z'n hoede. Belisia verloor dit seizoen nog niet aan de eigen Katteberg. Al is de Hasseltse smaakmaker Nicolas Orye duidelijk. "Als we kampioen willen spelen, moeten we ook in Bilzen gaan winnen."