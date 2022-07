door Birgit Van Asten

En eindigen doen we in Aalst. Jasper Philipsen won er gisterenavond het natourcriterium. In de sprint klopte hij nipt Yves Lampaert. Het was de 85ste editie van het natourcriterium dat ondanks de mindere affiche toch op veel volk kon rekenen. Geen gele, groene, witte of bollentrui in de carnavalsstad. Na zijn winst op de Champs-Elysées pakt de vlam van Ham opnieuw de winst in Aalst.