Corona hakt er ook stevig in bij de voetbalclubs. Zo zorgt het virus en de strenge maatregelen voor een extra gat van 2 miljoen euro in de begroting bij STVV. Dat zei voorzitter David Meekers in TVL Sportcafé. Het maakt de voorbereiding op het volgende seizoen extra moeilijk, want er zullen sowieso spelers verkocht moeten worden om het gat te dichten.