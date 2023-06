Jelle Coen is de nieuwe trainer van Jong Genk, hij komt over van KV Mechelen

In Heusden-Zolder is vandaag de gloednieuwe velodroom officieel ingereden. Dit in aanwezigheid van onder andere Minister van Sport Ben Weyts en bezieler en ex-wielrenner Marc Wauters. Naast het Kuipke in Gent is Heusden-Zolder nog maar de tweede overdekte wielerbaan in Vlaanderen die voldoet aan de UCI-normen. De piste van 250 meter is geschikt voor de organisatie van internationale wedstrijden, en biedt plaats aan zo'n 2.000 toeschouwers. Het sportcomplex aan het Circuit van Zolder is goed voor een investering van zo'n 23 miljoen euro.