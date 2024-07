Het synthetisch drugslab in een mergelgroeve in Riemst, is het derde labo dat de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg dit jaar ontdekte. Onze provincie is enorm in trek bij drugscriminelen omwille van de ligging, de knowhow en de exportmogelijkheden. En toch merkt de politie een daling in het aantal drugsplantages en synthetische labo's. Criminelen verplaatsen zich meer en meer richting Luik en de Kempen, wellicht door het succes van het Anoniem Drugsmeldpunt.