Jelle Engelbosch is de nieuwe burgemeester van Sint-Truiden: "Voor politieke rust zorgen"

door Luc Moons

Geen coalitiewissel in Sint-Truiden. De huidige meerderheid gaat door en draagt Jelle Engelbosch van de N-VA voor als nieuwe burgemeester. Hilde Vautmans wordt eerste schepen en Ingrid Kempeneers keert voor de cd&v terug in het schepencollege. Of daarmee de rust weerkeert in Sint-Truiden is nog maar de vraag. Want de aanstelling van Jelle Engelbosch houdt een risico in. Er loopt namelijk een onderzoek van Audit Vlaanderen tegen hem over de aankoop van een perceel grond van de kerkfabriek. Maar Engelbosch blijft erbij dat hij onschuldig is.