Greenyard Maaseik haalt een nieuwe receptie-hoek binnen uit Servië. Eind vorig seizoen haakten kapitein Jelte Maan, Pieter Verhees en Just Dronkers af en viel meteen een enorm pak ervaring weg bij de club. De 29-jarige Lazar Cirovic moet de Maaseikenaren nu versterken. De 29-jarige Lazar Cirovic is afkomstig van de stad Kragujevac, centraal in Servië. Met de lokale club Radnicki Kragujevac veroverde Cirovic meerdere kampioenstitels en bekers in de Servische competitie voor hij de wijde wereld introk: via Budna (Montenegro, kampioen/beker), Afyon Belediyespor (Turkije, kampioen) en Panathinaikos Athene (Griekenland) ging het naar Kioene Padova (Italië), voor 2 jaar middenmoot in de sterke Superlega. Als kersvers EK-winnaar trok Cirovic vervolgens naar Jiangsu (China, vicekampioen). In het voorbije seizoen speelde hij eerst bij Sorgun Belediyespor (Turkije) en tot slot bij Baniyas (Verenigde Arabische Emiraten). Maaseik was op het einde van het voorbije seizoen 20-21 uiterst toekomstgericht actief door een drietal beloftevolle tieners (Martin Perin, Ferre Reggers, Veeti Nikkinen) binnen te halen. Door het afhaken van Jelte Maan, Pieter Verhees en Just Dronkers viel echter een enorm pak ervaring weg. "Het aantrekken van Lazar Cirovic moet dan ook in die context gezien worden: samen met Jolan Cox (zopas 30 geworden) en wellicht nog een of meer andere door de wol geverfde routiniers moet hij ons superjonge team de broodnodige ervaring, houvast, stabiliteit en evenwicht bijbrengen," klinkt het bij de club. Foto: FIVB