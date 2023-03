Jelle Van Dael komt na vijf jaar met nieuwe muziek als solo-artiest

Negen studenten Productdesign van de LUCA School of Arts hebben een expo geopend op C-mine in Genk. De tentoonstelling heet 'Design is Dead'. Dat is een verwijzing naar de bekende uitspraak van de overleden Italiaanse ontwerper Enzo Mari. Met zijn stelling wou Mari aantonen dat hij het werk van jonge ontwerpers een verspilling van materiaal en arbeid vond. Op dit moment loopt er in C-mine een expo over Enzo Mari, volgens de studenten een ideaal moment om de meester het tegendeel te bewijzen.