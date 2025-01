Twee zussen uit Lommel zijn met een lotgenotengroep gestart rond de ziekte PCD. Dat is een aangeboren longaandoening, waarbij de trilharen in de luchtwegen voor chronische ontstekingen en infecties kunnnen zorgen. Op enkele maanden tijd brachten de zussen al 50 lotgenoten samen via een Whatsapp-groep. PCD is een zeer zeldzame ziekte, die bij het grote publiek nog onbekend is. Ook daar willen de zussen verandering in brengen.