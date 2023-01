Jeroen De Beule kritisch voor Red Wolves na WK Handbal: "Een grote gemiste kans"

En nog even terug naar het voetbal dan. Want zoals gezegd speelden het eerste en tweede elftal van Racing Genk gisteren niet. Maar bij het G-team van de club rolde de bal vanmiddag wel. En dat voor het eerst. Genk ging daarvoor een samenwerking aan met VZW Regenboog, gespecialiseerd in het werken met mensen met een beperking. De club wil zo een statement maken dat iedereen welkom is in de Genkse familie.