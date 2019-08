Danny Vukovic zal enkele maanden buiten strijd zijn met een scheur in zijn achillespees. De Australische doelman van KRC Genk blesseerde zich vandaag zwaar tijdens een training. Vukovic werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Daar werd vastgesteld dat de doelman een zware scheur had opgelopen in zijn linker achillespees, waarna hij onmiddellijk onder het mes ging. Vukovic zal enkele maanden langs de kant blijven en mag zo een kruis maken over de Champions League. Later volgt meer in het TVL Nieuws.