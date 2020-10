Een regelrecht huzarenstukje. Dat mogen we de organisatie van de tijdrit in de BinckBank Tour vandaag in Riemst wel noemen. Normaal gezien was Riemst vandaag de startplaats voor de rit naar Sittard. Maar nadat maandag de Nederlandse gemeenten last minute afhaakten, staken organisator Golazo en de gemeente Riemst de koppen bij elkaar. Resultaat: een korte tijdrit van 8 km met daarin de beklimming van de Slingerberg.