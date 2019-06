In het derde deel van onze reeks Nieuw Leven In Limburg gaan we op zoek naar misschien wel de meest controversiële dieren van onze provincie: de everzwijnen. Op zoek naar voedsel woelen ze regelmatig akkers en tuinen om. Omdat everzwijnen zowat heel het jaar door jongen kunnen krijgen gaan we op zoek naar een hele familie. Dat doen we tegen de avond want everzwijnen zijn vooral 's nachts actief.