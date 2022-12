Jessa Ziekenhuis en AZ Vesalius gaan nog meer samenwerken: "Fusie is een optie"

- Het is over en uit voor de Rode Duivels. Na een ontgoochelend gelijkspel met Lukaku die vier grote kansen mist, mogen de Belgen hun valies naar huis pakken. - 1 op 4 ondernemers lijdt verlies door de energiecrisis. Natuurvoedingsspecialist Gezondigd sluit zijn restaurant in de Hasseltse binnenstad.- 4 op 10 jongeren kampen met een negatief zelfbeeld en sociale media maken dat alleen maar erger. Dat blijkt uit een onderzoek van PXL-studenten. - Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt 16 aapjes op die een leven als proefdier achter de rug hebben in Italiaanse laboratoria.- En daar is de winter. Het gaat wekenlang koud worden met nachtvorst en overdag temperaturen onder de vijf graden.