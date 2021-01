Afgelopen nacht trok er een storm over onze provincie. De brandweer in Limburg kreeg zo’n 200 oproepen binnen over stormschade. Het ging meestal om omgewaaide bomen, maar in Bilzen ging ook het dak van een garage vliegen. De storm die vorige nacht over Limburg trok, heeft relatief weinig schade aangericht. In de Brabantsestraat in Bilzen ging wel een dak van een garage vliegen. Hevige rukwinden trokken de golfplaten van het dak los. Een deel van het dak belandde bij de achterburen in de tuin. De brandweer schakelde wel extra personeel in om de meldingen over stormschade op te volgen. Het ging vooral over oproepen van omgewaaide bomen en afgebroken takken.