Jessa Ziekenhuis ziet steeds minder spontane zwangerschappen

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt ziet steeds minder spontane zwangerschappen op de kraamafdeling. Het aantal vrouwen dat bij Jessa beviel en niet op een natuurlijke manier zwanger geraakte, is de laatste negen jaar aanzienlijk gestegen. In 2020 kwam er bij 8,8% een hormoonbehandeling of een kunstmatige bevruchting aan te pas. In 2012 ging het nog om 5%.

De zogenaamde corona-babyboom tekent zich nog niet af in de cijfers van 2020. Er werden het afgelopen jaar 1.485 kindjes geboren in het Jessa Ziekenhuis. Dat zijn er 45 minder dan het jaar ervoor. Van de 1.485 pasgeborenen waren er 736 jongens (49,6%) en 749 (50,4%) meisjes. Er waren 1.464 bevallingen waarbij 1.443 eenlingen werden geboren. 21 ouders zetten een tweeling op de wereld.

Voor 47,9% van de ouders was het hun eerste kindje, voor 37,8% het tweede kindje, 10,2% het derde kindje en 2,8% het vierde kindje. In 1,2% ging het om een vijfde kindje of meer.

Borstvoeding populairder dan ooit

8 van de 10 mama’s die het Jessa Ziekenhuis verlaten, geven hun pasgeboren kind borstvoeding. “84,5% start op met borstvoeding. Een kleine 15% kiest vanaf de start voor kunstvoeding om niet-medische redenen, en dat vinden we als ziekenhuis natuurlijk ook prima”, zegt hoofdvroedvrouw Renilde Cox. “Toch zijn we enorm blij met de 80,5% van de mama’s die bij het verlaten van het ziekenhuis minstens gedeeltelijk borstvoeding geven.”

Minder spontane zwangerschappen

Het Jessa Ziekenhuis ziet een duidelijke toename van het aantal zwangerschappen waarbij extra hulp nodig is. In 2020 raakte 91,2% van de vrouwen die in Jessa bevielen spontaan zwanger. Negen jaar geleden ging nog om bijna 95%. Zo'n 2,1% van de zwangerschappen in 2020 gebeurde via een hormonale behandeling, ten opzichte van 0,8% in 2012. En bij 6,7% van de zwangerschappen het afgelopen jaar vond er een kunstmatige bevruchting plaats via ICSI of IVF. In 2012 ging het nog om 4,2%.

Geen twee maar één

Het aantal tweelingen dat in Hasselt geboren werd na kunstmatige bevruchting daalde sterk. Vorig jaar resulteerden 97 kunstmatige bevruchtingen slechts drie keer in een tweeling: dat is slechts 3,1%. In 2012, toen er minder kunstmatige bevruchtingen waren, lag het aantal tweelingen na kunstmatige bevruchting een stuk hoger: met 15,1%. Deze trend kan volgens het Jessa verklaard worden doordat er tegenwoordig vaker slechts één bevruchte eicel in plaats van twee wordt teruggeplaatst.

Spontane bevalling vs keizersnede

In 2020 gebeurde 71,5% van de bevallingen in het Jessa Ziekenhuis spontaan. Een keizersnede was nodig bij 23%. Bij 5,1% van de gevallen paste men vacuümextractie toe. Vooral die laatste methode wordt minder gebruikt doorheen de jaren. In 2012 ging het nog om 7,4%. Het aantal bevallingen met een episiotomie of ‘vaginale knip’ daalt sterk, van 44,2% in 2012 tot 26,5% in 2020.