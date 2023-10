Jessie De Weyer lijsttrekker N-VA in Beringen

door Luc Moons

In Beringen gaat Jessie De Weyer de strijd aan met burgemeester Vints voor de sjerp bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze kondigde vanmiddag in de TVL- studio aan dat ze kandidaat-burgemeester is. De Weyer trekt de lijst van de N-VA in Beringen. Dat gebeurt in overleg met Werner Janssen, die op twee zal staan. "Het is een keuze voor de verjonging", aldus Janssen, die een stap terugzet, maar wel kandidaat-schepen blijft. In Beringen zit de N-VA in het schepencollege samen met de cd&v en de partij Voluit. "Ik heb geen weet van een coalitieakkoord voor 12 jaar", aldus Jessie De Weyer. Het kan dus in Beringen, wat haar betreft, na de verkiezingen, alle kanten uit.