Jeugdig Greenyard Maaseik betaalt leergeld tegen Russische kampioen Dynamo Moskou

Een collectief én individueel falen. Zo noemt Peter Croonen de crisis waarin zijn club, Racing Genk, is terecht gekomen. Trainer Bernd Storck moet schoon schippen in de kleedkamer en alle neuzen weer in dezelfde richting krijgen. De club wil meer stabiliteit in de dug-out. Na het vertrek van Clement passeerden er vijf trainers in Genk. En dat is dramatisch volgens de voorzitter.