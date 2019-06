Dit weekend staat het Limburgse synth-trio Meteor Musik met hun muziekproject EON in het planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht in Brussel. In deze 360 graden ruimte brengen zij hun muziek in combinatie met spectaculaire visuals die je meenemen in een kosmische trip. De visual artist van de muziekgroep, Jaak De Digitale, toont ons wat we zoal van deze muziekshow kunnen verwachten.